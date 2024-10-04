مؤتمر Blockchain Life 2024 في دبي: تجمع أسطوري لخبراء السوق قبيل انطلاق الدورة الصاعدة للبيتكوين

في 22 و23 أكتوبر، سيقام المنتدى Blockchain Life 2024 في دبي، حيث يجتمع أكثر من 10,000 مشارك من 120 دولة لحضور الحدث الأكبر في عالم العملات المشفرة لهذا العام.

من جهتنا كفريق بيتكوين العرب سنكون حاضرين خلال الحدث كشريك إعلامي.

يعد هذا التجمع فرصة استثنائية لتبادل المعلومات الحصرية والتوقعات قبيل انطلاق موجة ارتفاع السوق المنتظرة في عام 2025.

يستضيف المنتدى مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء الذين سيقدمون رؤى معمقة وتحليلات دقيقة حول تطورات الأسواق.

ستركز المناقشات على تقديم الأسس لنمو السوق القادم، مع تسليط الضوء على التطورات التقنية والاقتصادية التي ستساهم في ازدهار سوق العملات المشفرة.

أبرز المتحدثين المؤكدين:

باولو أردوينو – الرئيس التنفيذي لشركة Tether

يات سيو – الشريك المؤسس لشركة Animoca Brands

باسكال غوتييه – الرئيس التنفيذي لشركة Ledger

فريدريك غريغارد – الرئيس التنفيذي لمؤسسة Cardano

د. مروان الزرعوني – الرئيس التنفيذي لمركز Dubai Blockchain

شينشي وانغ – الشريك المؤسس لمؤسسة Litecoin

ساني لو – الرئيس التنفيذي لشركة Vechain

تشارلز داهوسي – الرئيس التنفيذي لمؤسسة dYdX

سيرجي خيتروف – مؤسس Listing.Help و Jets Capital

أندريه غراتشيف – مؤسس DWF Labs

آرثر بريتمان – الشريك المؤسس لمشروع Tezos

إيوين تشين – الرئيس التنفيذي لمحفظة Trust Wallet

ساني أغاروال – الشريك المؤسس لمختبرات Osmosis

كوستاس شالكيا – الشريك المؤسس لمشروع Sui (مختبرات Mysten)

أكشات فايديا – رئيس الاستثمارات في Maelstrom Fund

ساشا بلوتفينوف – مؤسس مشروع Notcoin

مصطفى البسام – الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمختبرات Celestia

تياغو هنريكيز – شركة Google Cloud

زيد بريني – قائد البرامج في MetaMask

فرص تواصل غير مسبوقة:

إلى جانب قائمة المتحدثين المميزة، يوفر Blockchain Life 2024 فرصًا استثنائية للتواصل مع نخبة من الشخصيات المؤثرة في مجال العملات الرقمية والبلوكشين.

ستكون الحوارات وراء الكواليس مليئة بالرؤى القيمة، مما يتيح فرص لعقد شراكات واستثمارات قد تغير مسار العمل في هذا المجال.

في غضون يومين فقط من المنتدى، يمكن للمهنيين في الصناعة تحقيق تقدم يعادل عام كاملا من العمل المثمر، مما يجعل من Blockchain Life 2024 حدثا لا يمكن تفويته.

التذاكر والعروض الخاصة:

لم يتبق الكثير من الوقت لحضور هذا الحدث الرائد.

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