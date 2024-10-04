مؤتمر Blockchain Life 2024 في دبي: تجمع أسطوري لخبراء السوق قبيل انطلاق الدورة الصاعدة للبيتكوين

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في 22 و23 أكتوبر، سيقام المنتدى Blockchain Life 2024 في دبي، حيث يجتمع أكثر من 10,000 مشارك من 120 دولة لحضور الحدث الأكبر في عالم العملات المشفرة لهذا العام.
من جهتنا كفريق بيتكوين العرب سنكون حاضرين خلال الحدث كشريك إعلامي.
يعد هذا التجمع فرصة استثنائية لتبادل المعلومات الحصرية والتوقعات قبيل انطلاق موجة ارتفاع السوق المنتظرة في عام 2025.
يستضيف المنتدى مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء الذين سيقدمون رؤى معمقة وتحليلات دقيقة حول تطورات الأسواق.
ستركز المناقشات على تقديم الأسس لنمو السوق القادم، مع تسليط الضوء على التطورات التقنية والاقتصادية التي ستساهم في ازدهار سوق العملات المشفرة.
أبرز المتحدثين المؤكدين:
- باولو أردوينو – الرئيس التنفيذي لشركة Tether
- يات سيو – الشريك المؤسس لشركة Animoca Brands
- باسكال غوتييه – الرئيس التنفيذي لشركة Ledger
- فريدريك غريغارد – الرئيس التنفيذي لمؤسسة Cardano
- د. مروان الزرعوني – الرئيس التنفيذي لمركز Dubai Blockchain
- شينشي وانغ – الشريك المؤسس لمؤسسة Litecoin
- ساني لو – الرئيس التنفيذي لشركة Vechain
- تشارلز داهوسي – الرئيس التنفيذي لمؤسسة dYdX
- سيرجي خيتروف – مؤسس Listing.Help و Jets Capital
- أندريه غراتشيف – مؤسس DWF Labs
- آرثر بريتمان – الشريك المؤسس لمشروع Tezos
- إيوين تشين – الرئيس التنفيذي لمحفظة Trust Wallet
- ساني أغاروال – الشريك المؤسس لمختبرات Osmosis
- كوستاس شالكيا – الشريك المؤسس لمشروع Sui (مختبرات Mysten)
- أكشات فايديا – رئيس الاستثمارات في Maelstrom Fund
- ساشا بلوتفينوف – مؤسس مشروع Notcoin
- مصطفى البسام – الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمختبرات Celestia
- تياغو هنريكيز – شركة Google Cloud
- زيد بريني – قائد البرامج في MetaMask
فرص تواصل غير مسبوقة:
إلى جانب قائمة المتحدثين المميزة، يوفر Blockchain Life 2024 فرصًا استثنائية للتواصل مع نخبة من الشخصيات المؤثرة في مجال العملات الرقمية والبلوكشين.
ستكون الحوارات وراء الكواليس مليئة بالرؤى القيمة، مما يتيح فرص لعقد شراكات واستثمارات قد تغير مسار العمل في هذا المجال.
في غضون يومين فقط من المنتدى، يمكن للمهنيين في الصناعة تحقيق تقدم يعادل عام كاملا من العمل المثمر، مما يجعل من Blockchain Life 2024 حدثا لا يمكن تفويته.
التذاكر والعروض الخاصة:
لم يتبق الكثير من الوقت لحضور هذا الحدث الرائد.
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كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر Blockchain Life 2024 في دبي: تجمع أسطوري لخبراء السوق قبيل انطلاق الدورة الصاعدة للبيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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