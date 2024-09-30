- 1/2
- 2/2
أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن مساعدتها للسلطات الهندية في كشف عملية احتيال تتم عبر تطبيق ألعاب على الانترنت، حيث تم اختلاس أكثر من 47.6 مليون دولار من المستخدمين.
قامت وحدة الاستخبارات المالية في بينانس بتقديم دعم حاسم لمديرية مكافحة الجرائم المالية الهندية (ED)، مما مكّنها من تتبع الأموال المختلسة عبر تطبيق “Fiewin”، والذي روج لمكاسب مالية مزعومة من الألعاب المصغرة، حيث يمنع المستخدمين من سحب أموالهم، ويحوّلها عبر محافظ عملات رقمية متعددة.
بدأ التحقيق بعد تلقي شكاوى من الضحايا، وكشف أن المشروع مرتبط بشبكة إجرامية معقدة عبر الحدود.
وبدعم من بينانس، تمكنت السلطات من تتبع حركة الأموال وكشف الشبكة الإجرامية.
هذا وأسفر التحقيق عن اعتقال أربعة أفراد كانوا يديرون العملية باستخدام تطبيقات مراسلة مشفرة.
لا يزال التحقيق جاري، مع مواصلة السلطات جهودها لكشف كافة تفاصيل الشبكة الإجرامية ومخططات Fiewin.
اقرأ أيضا:
تعرف على أبرز العوامل التي قد تحرك سوق العملات الرقمية المشفرة هذا الأسبوع
استيقاظ حوت بيتكوين بعد 10 سنوات من الخمول
كانت هذه تفاصيل خبر بينانس تكشف عن عملية احتيال بقيمة 47.6 مليون دولار بالتعاون مع السلطات الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.