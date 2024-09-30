بينانس تكشف عن عملية احتيال بقيمة 47.6 مليون دولار بالتعاون مع السلطات الهندية

أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن مساعدتها للسلطات الهندية في كشف عملية احتيال تتم عبر تطبيق ألعاب على الانترنت، حيث تم اختلاس أكثر من 47.6 مليون دولار من المستخدمين.

قامت وحدة الاستخبارات المالية في بينانس بتقديم دعم حاسم لمديرية مكافحة الجرائم المالية الهندية (ED)، مما مكّنها من تتبع الأموال المختلسة عبر تطبيق “Fiewin”، والذي روج لمكاسب مالية مزعومة من الألعاب المصغرة، حيث يمنع المستخدمين من سحب أموالهم، ويحوّلها عبر محافظ عملات رقمية متعددة.

بدأ التحقيق بعد تلقي شكاوى من الضحايا، وكشف أن المشروع مرتبط بشبكة إجرامية معقدة عبر الحدود.

وبدعم من بينانس، تمكنت السلطات من تتبع حركة الأموال وكشف الشبكة الإجرامية.

هذا وأسفر التحقيق عن اعتقال أربعة أفراد كانوا يديرون العملية باستخدام تطبيقات مراسلة مشفرة.

لا يزال التحقيق جاري، مع مواصلة السلطات جهودها لكشف كافة تفاصيل الشبكة الإجرامية ومخططات Fiewin.

اقرأ أيضا:

تعرف على أبرز العوامل التي قد تحرك سوق العملات الرقمية المشفرة هذا الأسبوع

استيقاظ حوت بيتكوين بعد 10 سنوات من الخمول

