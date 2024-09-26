اختراق بروتوكول "Onyx" وسرقة 3.2 مليون دولار من أموال المستخدمين: التفاصيل هنا

تعرض بروتوكول “Onyx” اللامركزي لهجوم أمني كبير أدى إلى استنزاف 3.2 مليون دولار من أصول المستخدمين، مما أثار قلق واسع في مجتمع العملات المشفرة.

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي طالت صناعة الكريبتو مؤخرا، مما دفع السلطات التنظيمية إلى تكثيف رقابتها.

ويعتقد بعض المراقبين أن هذه الحوادث قد تؤثر سلبا على ثقة المستثمرين، خصوصا في ظل ازدياد الاهتمام المؤسساتي بالقطاع.

تفاصيل اختراق “Onyx“:

وفقا لتقرير “PeckShield”، المتخصصة في أمن وتحليلات معاملات البلوكشين، فإن الخرق الأمني الذي تعرض له بروتوكول “OnyxDAO” تسبب في خسارة أصول بقيمة تصل إلى 3.2 مليون دولار.

تُظهر البيانات على الشبكة أن المتسللين استولوا على كميات كبيرة من عملة “VUSD”، مع نقل الأموال عبر منصات متعددة.

حاليا، يحتفظ المهاجمون بما يقارب 521 ETH، أي ما يعادل حوالي 1.36 مليون دولار.

وتم إرجاع سبب الخرق إلى ثغرة تتعلق بقاعدة “CompoundV2″، حيث استغل المتسللون الخلل للتلاعب بأسعار الصرف، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأسعار.

تضمنت العملات الرقمية المسروقة كلا من VUSD وDAI وXCN وUSDT وWBTC.

هذا الاختراق أثار النقاش حول أمان البروتوكولات اللامركزية وحماية الأصول الرقمية، خصوصا بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدها المستخدمون نتيجة هجمات مشابهة.

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