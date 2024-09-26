بينانس تستمر في خدمة المستخدمين الروس رغم إعلان الخروج في 2023

على الرغم من إعلان بينانس عن خروجها الكامل من السوق الروسية في عام 2023، إلا أن المنصة ما زالت تقدم خدمات لعدد محدود من المستخدمين الروس الحاليين، وفقا لتصريحات أدلى بها متحدث باسم الشركة لموقع “كوينتيليغراف” يوم أمس الأربعاء.

أوضح المتحدث أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حماية الأصول الرقمية لهؤلاء المستخدمين.

التزام بينانس بالعقوبات واللوائح الدولية:

أكدت باينانس التزامها الكامل بالعقوبات الدولية والامتثال للوائح العالمية المفروضة على الأفراد والكيانات والدول الخاضعة للعقوبات.

وجاء في البيان أن الشركة تعمل بما يتماشى تماما مع القيود الدولية، وذلك وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي.

يأتي هذا التأكيد بعد مرور عام تقريبا على إعلان باينانس خروجها من السوق الروسية في 27 سبتمبر 2023، من خلال بيع عملياتها المحلية إلى منصة جديدة تدعى CommEx.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الصفقة في البيان الرسمي، أكد “نوح بيرلمان”، كبير مسؤولي الامتثال في بينانس، أن الاستمرار في العمل داخل روسيا يتعارض مع الاستراتيجية التنظيمية للشركة.

بعد خروج المستخدمين الروس من باينانس وانتقالهم إلى “CommEx”، أعلنت المنصة الجديدة أنها ستوقف عملياتها بالكامل بحلول أبريل 2024.

وعلى الرغم من عدم شهرة “CommEx” قبل دخول السوق الروسية، إلا أنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل حول قيادتها أو هيكل ملكيتها.

رغم إعلان بينانس عن إنهاء أعمالها في روسيا، استمر نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الروسية، حيث تظل قناة التيليغرام الخاصة بالشركة، والتي تضم حوالي 130 ألف متابع، نشطة وتواصل نشر التحديثات حول المنصة، بما في ذلك إعلانات قوائم العملات الرقمية الجديدة على Binance Launchpool.

هذا وكانت روسيا واحدة من الأسواق المهمة لبينانس، لكن منذ إعلان الخروج، شهدت المنصة انخفاض كبير في حركة المرور من المستخدمين الروس.

وفقا لبيانات منصة “SimilarWeb”، انخفضت حركة المرور من روسيا بنسبة 43% بين أغسطس 2023 ويوليو 2024.

ورغم هذا التراجع، لا تزال روسيا تشكل 6% من إجمالي حركة المرور على منصة بينانس.

ورغم ذلك، امتنعت بينانس عن تقديم توضيحات حول استمرار هذه الحركة أو الخدمات المقدمة لبعض المستخدمين الروس، مكتفية بالتصريح بأنها تستمر في خدمة عدد محدود من المستخدمين الروس الحاليين، وأنها ستقوم بتحديث المجتمع حول خططها المستقبلية.

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