شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر البيض في السعودية.. وتباين منتجات الألبان والحليب #عاجل والان نبدء بالتفاصيل

أسعار البيض والحليب

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الدمام - شريف احمد - انخفض سعر البيض المحلي في السعودية، خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، فيما تباينت أسعار منتجات الألبان والحليب.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر طبق البيض المحلي انخفض بنسبة 0.9% على أساس شهري في مارس، مسجلا 18.25 ريال.أفادت النشرة بأن سعر الحليب الطازج المحلي استقر عند 6 ريالات، فيما ارتفع سعر الحليب السائل المعلب بنسبة 1.1% إلى 3.70 ريال.وسجل سعر الحليب البودرة المعلب 84.69 ريال لـ(1.8 كجم)، مرتفعا بنسبة 0.02%، فيما ارتفع سعر حليب الأطفال حديثي الولادة 0.04% إلى 48.98 ريال.واستقر سعر اللبن الطازج المحلي عند 8.50 ريال، فيما استقر سعر اللبن الزبادي عند 2 ريال.وانخفض سعر القشطة بنسبة 0.3% إلى 6.39 ريال، فيما انخفض سعر الجبن الشيدر العلب 1.4% إلى 6.88 ريال.وسجل سعر الجبن الكاسات المحلي 16.84 ريال، متراجعا 3%، بينما ارتفع سعر الجبن الكاسات المستورد 1.1% مسجلا 8.10 ريال.وانخفض سعر الجبن المثلثات بنسبة 0.2% على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 5.23 ريال.