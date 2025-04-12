شكرا لقرائتكم خبر عن محذرًا من أزمة مالية.. مسؤول ألماني يدعو لاتفاق تجاري جديد مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

استيراد المواد الخام من أمريكا

استمرار الحرب التجارية

الدمام - شريف احمد - حذّر المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، من تزايد مخاطر وقوع أزمة مالية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.ودعا "ميرتس" إلى النظر في اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، بحسب مقابلة مطولة مع صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية.وقال المسؤول الألماني، إن "سياسات الرئيس ترامب تزيد من خطر وقوع الأزمة المالية القادمة قبل المتوقع"، مشددًا على وجوب أن يكون رد الأوروبيين مقنعًا.ويعتزم المحافظ فريدريش ميرتس الذي من المتوقع أن يتولى رسميًا منصب المستشار في السادس من مايو، توجيه رسالة مفادها أن أوروبا "كيان سياسي قادر على التصرف ومستعد لذلك، ويدافع عن مصالحه وقيمه بثقة" عندما يتوجه إلى واشنطن في زيارته الأولى التي لم يتم تحديد موعدها بعد.وأضاف أن الرسالة الأخرى ستكون "نريد علاقات جيدة وقوية عبر الأطلسي، مضيفًا: "آمل أن يتوصل إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة عبر الأطلسي، حتى تكون الرسوم الجمركية صفرية على كل شيء".وأعرب عن أسفه لفشل أوروبا في السابق في التوصل إلى اتفاق شراكة تجارية عبر الأطلسي.كما أعرب عن انفتاحه على فكرة استيراد المزيد من المواد الخام من الولايات المتحدة، وهو ما يطالب به ترامب.وأضاف "نحن بحاجة إلى الغاز، والغاز الأمريكي أيضا، ولكن يتعين دائمًا أن يكون لدينا عدة موردين وليس الاعتماد على واحد فقط".يأتي هذا فيما تستمر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بينما يعيش الأوروبيون حالة من الترقب بعد إعلان الرئيس الأمريكي تجميدًا لمدة 90 يومًا لأكبر الرسوم التي فرضها على 60 من شركاء بلاده التجاريين.وأبقي على رسوم أخرى على الصلب والألمنيوم والسيارات، وخاصة ضد الاتحاد الأوروبي.وتؤثر هذه الإجراءات خصوصا على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير وقطاع صناعة السيارات القوي.