شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 12 أبريل 2025 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 12 أبريل 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث معلن بالبنوك، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 51.61 جنيه للشراء و51.75 البيع، وفى بالبنك الأهلى المصرى 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع، وفى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء و51.38 للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

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