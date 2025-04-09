مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11096.65 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 206.11 نقاط ليقفل عند مستوى 11096.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 353 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 23 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 225 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات رؤوم، وتكافل الراجحي، وصناعة الورق، والموسى، وسدافكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البلاد، وصدر، والمملكة، وسيسكو القابضة، ودراية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.56% و6.36%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 103.58 نقاط ليقفل عند مستوى 28369.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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