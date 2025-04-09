شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: ترسية مشروع مع وزارة التجارة بقيمة 87.15 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) ترسية مشروع تشغيل مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 87.156 مليون ريال.
وأضافت أن تفاصيل المشروع تشمل: تشغيل وتجهيز وتطوير مركز الاتصال الموحد للعناية بالعملاء في وزارة التجارة وذلك لتحقيق أهدافه وتنفيذ متطلبات المركز الخاصة بتخصيص فريق عمل تشغيلي للتعامل مع المكالمات الواردة والصادرة وقنوات التواصل الاجتماعي بحيث يضم فريق العمل كادر بشري متكامل ومحترف يضمن آلية سير العمل بكفاءة عالية وتلبية جميع متطلبات المركز.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 87.156 مليون ريال.
وأضافت أن تفاصيل المشروع تشمل: تشغيل وتجهيز وتطوير مركز الاتصال الموحد للعناية بالعملاء في وزارة التجارة وذلك لتحقيق أهدافه وتنفيذ متطلبات المركز الخاصة بتخصيص فريق عمل تشغيلي للتعامل مع المكالمات الواردة والصادرة وقنوات التواصل الاجتماعي بحيث يضم فريق العمل كادر بشري متكامل ومحترف يضمن آلية سير العمل بكفاءة عالية وتلبية جميع متطلبات المركز.