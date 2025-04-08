شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 0.38%.. بورصة تونس تقفل على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقفل مؤشر بورصة تونس الرئيس "توناندكس" تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.38 في المئة، ليصل عند 10998.21 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة 6.915 ملايين دينار تونسي أي بنحو 2.223 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 32 أخرى، واستمرار أسهم 6 شركات على ثبات.