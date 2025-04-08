الذهب يتعافى في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم، من أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة الماضية، بسبب زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2990.48 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 13 مارس أمس الاثنين، وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3004.70 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.08 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.55 دولارًا فيما خسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولارات.

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