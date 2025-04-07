شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأسترالي: "القرارات السيئة" الأمريكية سبب تراجع أسواق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، إن "القرارات السيئة" الأمريكية بفرض رسوم جمركية هي السبب وراء تراجع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، حتى في الوقت الذي تتوقع فيه وزارة الخزانة حدوث تأثيرات طفيفة فقط على النمو الاقتصادي والتضخم في البلاد.

وأضاف تشالمرز، في سيدني اليوم الاثنين، أن الأسواق تتوقع الآن أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بشكل أسرع استجابة لحالة عدم اليقين التي أحدثتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الخزانة إنه تحدث في وقت سابق مع محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، قبل افتتاح سوق الأسهم "لمقارنة الملاحظات" حول التوقعات للتداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية.

وتتوقع أسواق المال أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة أربع مرات، بدءا من مايو المقبل، مع احتمال بنسبة 67% لإجراء خفض خامس خلال العام الجاري.

