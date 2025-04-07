الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 7 - 4- 2025 مقابل الجنيه منتصف التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 7 - 4- 2025 مقابل الجنيه منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الإثنين، 07 أبريل 2025 12:43 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7 -4 -2025، بالبنوك المصرية، فى منتصف التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 165.1 جنيه للشراء و166.4 جنيه للبيع.


يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 7 -4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

165.1 جنيه للشراء.

166.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

165.3 جنيه للشراء.

166.4  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.3 جنيه للشراء.

166.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

163.4 جنيه للشراء.

166.3 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

162.6 جنيه للشراء.

167.1 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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