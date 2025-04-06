الاقتصاد

«فيو»: بيع أرض في الرياض بقيمة 35.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«فيو»: بيع أرض في الرياض بقيمة 35.9 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، بيع أرض في حي النرجس شمال مدينة الرياض بقيمة 35.9 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن بيع الأرض بهدف تحقيق أعلى عائد في فترة زمنية وجيزة، نتيجة وجود مشترٍ للأرض يحقق العوائد المستهدفة والمخطط لها.
وأضافت أن مساحة الأرض تقدر بـ2700 م2، مشيرة إلى أن المشتري هي شركة أساس ديار العقارية.
زمن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من العام 2025م.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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