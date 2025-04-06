شكرا لقرائتكم خبر عن «فيو»: بيع أرض في الرياض بقيمة 35.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، بيع أرض في حي النرجس شمال مدينة الرياض بقيمة 35.9 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بيع الأرض بهدف تحقيق أعلى عائد في فترة زمنية وجيزة، نتيجة وجود مشترٍ للأرض يحقق العوائد المستهدفة والمخطط لها.
وأضافت أن مساحة الأرض تقدر بـ2700 م2، مشيرة إلى أن المشتري هي شركة أساس ديار العقارية.
زمن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من العام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بيع الأرض بهدف تحقيق أعلى عائد في فترة زمنية وجيزة، نتيجة وجود مشترٍ للأرض يحقق العوائد المستهدفة والمخطط لها.
وأضافت أن مساحة الأرض تقدر بـ2700 م2، مشيرة إلى أن المشتري هي شركة أساس ديار العقارية.
زمن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من العام 2025م.