شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة بعد إجازة العيد.. انعقاد الجمعية العامة لـ21 شركة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ21 شركة مقيدة في أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد الفطر، تنظر معظمها بنود اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات، وحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة، والقرارات التي تمت مجلس الإدارة خلال عام 2024.

يبدأ الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر، وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية لشركات يوتوبيا للاستثمار العقاري، والدولية للمحاصيل الزراعية، والخدمات الملاحية البترولية-ماريدايف، ووثائق استثمار صندوق مؤشر إيجي إكس 30، وإيديتا للصناعات الغذائية، وتنظر الأخيرة تعديل المواد 6،7،21،24،31،32، 46 من النظام الأساسي للشركة.

ويوم الإثنين 7 أبريل تعقد الجمعية العامة العادية لشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والقاهرة للدواجن.

ويوم الثلاثاء 8 أبريل تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات بالم هيلز للتعمير، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، والقابضة المصرية الكويتية، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وتنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم هيلز اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض وما يترتب على ذلك من تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة.

وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية لشركات مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وايه كابيتال القابضة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وفي نفس اليوم يتم توزيع الكوبون رقم (20) لمساهمي شركة الزيوت المستخصلة ومنتجاتها بواقع 0.050 جنيه للسهم، ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والملتقى العربي للاستثمارات، والدلتا للسكر.

