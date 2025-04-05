شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 5 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 5 أبريل 2025 مع تسجيل حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار بعد أن سجل عيار 21 انخفاضًا طفيفًا مقارنة بآخر تحديثات أمس.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21: 4380 جنيهًا

عيار 24: 5005.71 جنيهًا

عيار 18: 3754.29 جنيهًا

الجنيه الذهب: 35,080 جنيهًا

وسجلت الأونصة العالمية اليوم نحو 3,084 دولارًا، وفقًا لآخر بيانات، وهو مستوى مرتفع يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط مخاوف جيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

تشهد الأسواق المصرية طلبًا معتدلًا مع اقتراب مواسم الصيف والأعراس، مما يحافظ على استقرار الأسعار رغم التقلبات العالمية.

يتوقع محللو السوق أن تشهد الأسعار تحركات محدودة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن سياسات البنوك المركزية العالمية، مثل تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند 4.25%-4.50%، مما يحد من انخفاض الذهب عالميًا.

كما أن اشتراك البنوك المركزية في شراء الذهب (مثل البنك البولندي الذي اشترى 90 طنًا عام 2024) يدعم الأسعار على المدى الطويل.