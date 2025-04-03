مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11882 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 142.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11882.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 280 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 184 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة فتيحي، والزامل للصناعة، وزين السعودية، ومسار، والمملكة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تبوك الزراعية، وإنتاج، وريدان، وجازادكو، وصناعة الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.65% و8.58%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، ومجموعة فتيحي، ومسار، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومسار، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية stc هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 445.60 نقطة ليقفل عند مستوى 30640.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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