شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ50.62 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 29-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم السبت 29-3- 2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث للبنك الأهلي المصري، وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية كالتالي: سعر الدولار اليوم
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوم
54.22 جنيه للشراء.
54.66 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
65.02 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى اليوم
65.59 جنيه للبيع.
163.04 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى اليوم
164.17 جنيه للبيع.
13.42 جنيه للشراء.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.49 جنيه للبيع.
13.74 جنيه للشراء.
سعر الريال القطري اليوم
13.78 جنيه للبيع.
12.82 جنيه للشراء.
13.88 جنيه للبيع.
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