شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.62% خلال شهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.62% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهي، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 19.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.261 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 402.3 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.664 تريليون جنيه إلى 1.715 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 15%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.937 تريليون جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 28.745 مليار ورقة منفذة على 1.856 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.331 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 41.069 مليار ورقة منفذة على 1.972 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 4.22% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 95.78%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 31.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 2.75 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 545.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 27.7 مليار جنيه، بحجم تداول 15.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 766.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 59.6 مليار جنيه بحجم تداول 17.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.3 مليون عملية.