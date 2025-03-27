شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «مياه الجوف» 29.9% إلى 2.87 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

أخبار متعلقة «الدوائية» تتحول للربحية بـ31.84 مليون ريال في 2024 انخفاض أرباح «نسيج للتقنية» 69.6% إلى 4 ملايين ريال في 2024 الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مصنع مياه الجوف الصحية، في عام 2024 بنسبة 29.9% إلى 2.87 مليون ريال، مقابل 4.10 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب فى انخفاض صافى الربح إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 12.34% وانخفاض هامش الربح للمنتجات نتيجة تغيير إستراتيجية الشركة بالاعتماد علي مبيعات الجملة وتقليص مبيعات التجزئة لعمل انتشار وتواجد المنتج بصورة افضل في الأسواق.