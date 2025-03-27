شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «مياه الجوف» 29.9% إلى 2.87 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مصنع مياه الجوف الصحية، في عام 2024 بنسبة 29.9% إلى 2.87 مليون ريال، مقابل 4.10 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب فى انخفاض صافى الربح إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 12.34% وانخفاض هامش الربح للمنتجات نتيجة تغيير إستراتيجية الشركة بالاعتماد علي مبيعات الجملة وتقليص مبيعات التجزئة لعمل انتشار وتواجد المنتج بصورة افضل في الأسواق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب فى انخفاض صافى الربح إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 12.34% وانخفاض هامش الربح للمنتجات نتيجة تغيير إستراتيجية الشركة بالاعتماد علي مبيعات الجملة وتقليص مبيعات التجزئة لعمل انتشار وتواجد المنتج بصورة افضل في الأسواق.
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