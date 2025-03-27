الاقتصاد

انخفاض أرباح «مياه الجوف» 29.9% إلى 2.87 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «مياه الجوف» 29.9% إلى 2.87 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مصنع مياه الجوف الصحية، في عام 2024 بنسبة 29.9% إلى 2.87 مليون ريال، مقابل 4.10 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود السبب فى انخفاض صافى الربح إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 12.34% وانخفاض هامش الربح للمنتجات نتيجة تغيير إستراتيجية الشركة بالاعتماد علي مبيعات الجملة وتقليص مبيعات التجزئة لعمل انتشار وتواجد المنتج بصورة افضل في الأسواق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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