شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ انخفاض أسعار العقارات في المدن الألمانية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

العقارات في ألمانيا

أسعار المنازل في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - تباطأ انخفاض أسعار العقارات في المدن الألمانية بشكل ملحوظ العام الماضي، وفقا لمعهد الاقتصاد العالمي "آي إف دبليو" في مدينة كيل شمالي ألمانيا.وهذا المعهد يدير مؤشر أسعار العقارات "جرايكس"، ويشمل المؤشر بيانات من 19 مدينة ومنطقة راين-إرفت القريبة من مدينة كولونيا.وتراجعت أسعار بيع الشقق السكنية العام الماضي بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2023، دون احتساب التضخم.وعلى عكس الاتجاه العام، ارتفعت أسعار الشقق في مدينة فرانكفورت بنسبة 3.9% ومدينة لايبتسيج بنسبة 1.5%.في المقابل، سجلت مدينة هامبورج أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 4.9%، وتراجعت أسعار المنازل المخصصة لعائلات واحدة، اسميا بنسبة 1.6%.في حين تراجعت أسعار المنازل المخصصة لأكثر من عائلة، بنسبة 3%، فيما ارتفعت أسعار العقارات الحضرية على مدار سنوات، لكن بعد أن بلغت ذروتها عام 2022.وشهد عام 2023 أكبر انخفاض في الأسعار منذ بدء التسجيلات، حيث تراوحت نسبة التراجع الاسمي بين 9ر8% للشقق السكنية و20.1% للمنازل المخصصة لأكثر من عائلة.وبين يوناس تسدراتساليك، خبير العقارات في المعهد:" لقد تجاوز سوق العقارات الألماني في الوقت الحالي أدنى مستوياته التي وصل إليها منذ الانهيار."