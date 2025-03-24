شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 24-3-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لاسعار الصرف لجميع العملات وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الاثنين 24-3-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.54 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.56 جنيه 50.66 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم الإثنين بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.



