الاقتصاد

مجلس إدارة «الخليج للتدريب» يقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «الخليج للتدريب» يقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم في اجتماعه المنعقد أمس، عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سبب التوصية بعدم التوزيع: بهدف دعم وتقوية المركز المالي للشركة والحفاظ على هامش الملاءة المالية لتمويل الخطط التنموية المستقبلية للشركة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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