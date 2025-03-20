شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الخليج للتدريب» يقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم في اجتماعه المنعقد أمس، عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن سبب التوصية بعدم التوزيع: بهدف دعم وتقوية المركز المالي للشركة والحفاظ على هامش الملاءة المالية لتمويل الخطط التنموية المستقبلية للشركة.