شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم «أم القرى للتنمية» في «تاسي» الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول: إن إدارج أسهم شركة أم القرى سيكون برمز تداول 4325 وبالرمز الدولي SA169G7I3IH8 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة أم القرى للتنمية والإعمار، هذا اليوم الخميس 20/09/1446هـ الموافق 20/03/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.وقالت تداول: إن إدارج أسهم شركة أم القرى سيكون برمز تداول 4325 وبالرمز الدولي SA169G7I3IH8 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة أم القرى للتنمية والإعمار، هذا اليوم الخميس 20/09/1446هـ الموافق 20/03/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.