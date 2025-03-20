الاقتصاد

إدراج وبدء تداول أسهم «أم القرى للتنمية» في «تاسي» الإثنين المقبل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

إدراج وبدء تداول أسهم «أم القرى للتنمية» في «تاسي» الإثنين المقبل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.
وقالت تداول: إن إدارج أسهم شركة أم القرى سيكون برمز تداول 4325 وبالرمز الدولي SA169G7I3IH8 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة أم القرى للتنمية والإعمار، هذا اليوم الخميس 20/09/1446هـ الموافق 20/03/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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