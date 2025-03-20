شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أمواج الدولية» تتراجع إلى 6.35 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونوهت بانعكاس إضافة المنتجات الجديدة إيجابا على مبيعات ونتائج العام 2025 وتعزيز تدفقاتها النقدية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أمواج الدولية في عام 2024 بنسبة 60.2% إلى 6.35 مليون ريال، مقابل 15.95 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى إعادة تشكيل المخزون والمزيج التسويقي بما يتواءم مع العمل بالتكنولوجيا الحديثة والتي تتميز بمستوى طلب وهامش ربحية أعلى من سابقتها.ونوهت بانعكاس إضافة المنتجات الجديدة إيجابا على مبيعات ونتائج العام 2025 وتعزيز تدفقاتها النقدية.