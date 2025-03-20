الاقتصاد

أرباح «أمواج الدولية» تتراجع إلى 6.35 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «أمواج الدولية» تتراجع إلى 6.35 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أمواج الدولية في عام 2024 بنسبة 60.2% إلى 6.35 مليون ريال، مقابل 15.95 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى إعادة تشكيل المخزون والمزيج التسويقي بما يتواءم مع العمل بالتكنولوجيا الحديثة والتي تتميز بمستوى طلب وهامش ربحية أعلى من سابقتها.
ونوهت بانعكاس إضافة المنتجات الجديدة إيجابا على مبيعات ونتائج العام 2025 وتعزيز تدفقاتها النقدية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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