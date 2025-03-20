شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «نبع الصحة» 58.4% إلى 21.78 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

* ارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة 21% عن العام السابق 2023م نتيجة إلى:

- زيادة الطواقم الطبي لمواكبة التوسعات في الخدمات الطبية والذي يتوقع أن ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الطبية المقدمة وتنوعها مما يؤدي إلى نمو الإيرادات مستقبلا.

- إضافة أصول جديدة تتمثل في معدات طبية ومبان سكنية للموظفين أدت لارتفاع مصروف الاستهلاكات.

* وجود أرباح غير مكررة وذلك بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بقيمة 9.6 مليون ريال والتي كانت ناتجة عن الأستحواذ على شركة الأنوار الطبية بحائل.

* زيادة مصروف الزكاة بنسبة 32% عن العام السابق.

* ارتفاع في خسائر حصة الشركة في نتائج شركة زميلة بنسبة 9%.

وقرر مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ3.150 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 10.5 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم 3%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-23 الموافق 2025-03-23، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-12 الموافق 2025-04-10. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة نبع الصحة للخدمات الطبية في عام 2024 بنسبة 58.4% إلى 21.78 مليون ريال، مقابل 52.38 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك بشكل رئيس إلى:* ارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة 21% عن العام السابق 2023م نتيجة إلى:- زيادة الطواقم الطبي لمواكبة التوسعات في الخدمات الطبية والذي يتوقع أن ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الطبية المقدمة وتنوعها مما يؤدي إلى نمو الإيرادات مستقبلا.- إضافة أصول جديدة تتمثل في معدات طبية ومبان سكنية للموظفين أدت لارتفاع مصروف الاستهلاكات.* وجود أرباح غير مكررة وذلك بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بقيمة 9.6 مليون ريال والتي كانت ناتجة عن الأستحواذ على شركة الأنوار الطبية بحائل.* زيادة مصروف الزكاة بنسبة 32% عن العام السابق.* ارتفاع في خسائر حصة الشركة في نتائج شركة زميلة بنسبة 9%.وقرر مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ3.150 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 10.5 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم 3%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-23 الموافق 2025-03-23، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-12 الموافق 2025-04-10.