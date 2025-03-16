شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي: ترامب يجعل المناخ الاقتصادي أكثر اضطرابًا والان نبدء بالتفاصيل

قرارات دونالد ترامب

خطة إعادة التسلح الأوروبية

التضخم في أوروبا

الدمام - شريف احمد - قال لويس دي غويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن هجمات دونالد ترامب السياسية تترجم بـ"شكوك" أكبر على صلة بالمناخ الاقتصادي العالمي مقارنة بما كانت عليه الأمور خلال جائحة كوفيد 19.وبين أن احتمال فرض واشنطن رسوم جمركية وفرض شركائها رسوما، يثير "الكثير من الشكوك ويجعل الوضع الحالي متقلبًا للغاية".وتابع "يبدو أنه كل يوم تُفرض ضريبة جديدة، أو تُلغى ضريبة معلنة".ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، اطلق الرئيس الأمريكي هجمات تجارية ضد حلفائه ومنافسيه، بحجة أن الولايات المتحدة تعامل بشكل غير عادل في المبادلات التجارية العالمية.وأكد لويس دي غويندوس أن الجميع سيخسر في الحرب التجارية لأنها ستكبح النمو من خلال زيادة الأسعار.ولفت إلى أن تحرير المالية لإدارة ترامب مصدر آخر لعدم اليقين، كما هو الحال بالنسبة لخفض الضرائب على أرباح الشركات والذي قد يؤثر على تدفق رؤوس الأموال عبر الأطلسي.وأوضح أن خطة إعادة التسلح التي طرحتها المفوضية الأوروبية وتهدف إلى زيادة إنفاق الدول الأعضاء بمستوى 1,5% من إجمالي الناتج المحلي هي "بالتأكيد قرار في الاتجاه الصحيح".لكن غياب تفاصيل يمنع راهنا التقييم الدقيق لتداعياتها على الاقتصاد، كما أكد لويس دي غويندوس.وأكد أنه رغم الشكوك، تسير عملية خفض التضخم على المسار الصحيح، وهو واثق من احتمال وصول التضخم بطريقة مستدامة نحو هدف 2% "بحلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل.ويحدد المعهد استقرار الأسعار عند هذا المستوى، مما يعزز ثقة الأسر والشركات للاستهلاك والاستثمار.