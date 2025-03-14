شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الجمعة 14-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات و من بينها سعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الجمعه ، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.



