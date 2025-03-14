شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قيمة أرصدة التمويل العقاري إلى 33 مليار جنيه بنهاية عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 10524 عقدًا بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 مقابل 5020 عقدًا بقيمة 10.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 109.6% في عدد العقود، 144.2% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 3.460 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 مقارنة مع 1.657 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 108.9%.

وأشارت هيئة الرقبة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 33 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 20.6 مليار جنيه في ديسمبر عام 2023.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر ديسمبر، أن شركات التمويل العقاري وقعت 48 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 10 ملايين جنيه، و134 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 33 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 10342 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 25.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 مقارنة مع 4941 عقدًا بقيمة 10.4 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 1796 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 بقيمة 118.8 مليار جنيه مقابل 2003 عقدًا بقيمة 117.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.3% في عدد العقود، ونسبة انخفاض 1.2% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 35.8 مليار جنيه لعدد 730 شركة محيلة في نهاية ديسمبر عام 2024 مقابل 18.7 مليار جنيه لعدد 605 عملاء خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 90.7% في حجم الأرصدة، و20.7% في عدد الشركات.