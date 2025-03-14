شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح تسجل 4 مليارات و442 مليون دولار بنهاية عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من القمح ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2023.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من القمح ارتفعت لتسجل نحو 4 مليارات و442 مليون دولار بنهاية عام 2024، ارتفاعا من 3 مليارات و802 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 640 مليون و380 ألف دولار.

وفي ديسمبر الماضي رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التي تراجعت وارداتها في، وجاء على رأس القائمة واردات مصر من منتجات البترول والتي انخفضت بنسبة بلغت 23.6%، يليها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة بلغت 12.9%.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة بلغت 22.3٪، وأخيرا واردات القمح والتي تراجعت بنسبة بلغت 14.9%.