شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الجمعة 14 مارس 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 14 مارس 2025 02:00 ص
ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الجمعة 14 2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وخاصة بنكي الأهلى ومصر.
وسجل بالبنك المركزى المصرى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع.
وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
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