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وسجل بالبنك المركزى المصرى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع.

ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الجمعة 14 2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وخاصة بنكي الأهلى ومصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الجمعة 14 مارس 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية