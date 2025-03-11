شكرا لقرائتكم خبر عن إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا» بقيمة 163 مليون دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ بلغ معدل تغطية الاكتتاب أكثر من 10 أضعاف الأسهم المطروحة، بقيمة سوقية بلغت 408 مليون دولار أمريكي.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا»، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 163 مليون دولار أمريكي، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «ألفا داتا» بطرح 40% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 400 مليون من أسهمها العادية الحالية، وذلك بقيمة 1.5 درهم إماراتي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1,500 مليون درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي).

كما قد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب أكثر من 10 أضعاف الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز "ALPHADATA".

وفي هذا السياق، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن الإتمام الناجح للطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا» يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا بالمنطقة ويسلط الضوء على الفرص التي تذخر بها سوق أبوظبي باعتبارها مركزًا استراتيجيًا للشركات الابتكارية التي تمتلك خططاً توسعية فريدة. وأشار مليكة إلى ثقة السوق في نموذج الأعمال المرن واستراتيجية النمو المستقبلية الخاصة بشركة «ألفا داتا»، وهو ما انعكس في الطلب القوي على الأسهم من قاعدة المستثمرين المتنوعة. كما أشاد مليكة بقدرة إي اف چي هيرميس على جذب مستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لهذه الصفقة، وهو ما يؤكد مكانته الرائدة في تنفيذ أبرز المعاملات التي توفر رأس مال استراتيجي للشركات التي تتمتع بمقومات نمو واعدة، وبالتالي المساهمة في التطور السريع لأسواق رأس المال الإقليمية.

جدير بالذكر أن شركة «ألفا داتا» تأسست عام 1981، وهي واحدة من أبرز مقدمي حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل ألفا داتا والشركات التابعة لها عبر 3 قطاعات أعمال رئيسية. ويختص قطاع "الحلول" بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المصممة باستخدام أفضل التقنيات المطوّرة لتلبية احتياجات العملاء، والتعاون بشكل وثيق مع الموردين الرئيسيين، بينما يختص قطاع "الخدمات"، بتقديم مجموعة شاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم العملاء في تنفيذ وإدارة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. وبالنسبة لقطاع "المواهب"، فهو يوفر أكفأ الكوادر المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية الطلب المتزايد على أمهر الكفاءات وذلك عبر استهداف شرائح محددة من الأفراد، تركيزًا على توظيف المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى التعاقد المرن مع الكفاءات بالتعاون مع وكالات التوظيف، إلى جانب ترشيح أفضل الكوادر للوظائف الدائمة.

تمثل هذه الصفقة إنجازًا هامًا لشركة إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز مكانتها باعتبارها الشركة الأفضل في أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 وفقًا لمجموعة بورصة لندن (LSEG). كما تعكس إنجازات إي اف چي هيرميس الأخيرة خبراتها الواسعة في تنفيذ كبرى الصفقات بشكل سريع وفعال، بما في ذلك إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو»، بالإضافة إلى إتمام الخدمات الاستشارية لصفقتي طرح أسهم شركة أدنوك للحفر من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل. كما تشمل آخر إنجازات إي اف چي هيرميس إتمام صفقة طرح مسوّق بقيمة 2.84 مليار دولار أمريكي لأسهم شركة أدنوك للغاز نيابةً عن شركة أدنوك.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومروج الإصدار المشترك لهذه الصفقة.