شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البتروكيماويات جزء حيوى من الاقتصاد المصرى وتعمق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

تعد صناعة البتروكيماويات جزء حيوى من الاقتصاد المصرى لكونه قطاع مرتبط بشكل وثيق بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد كما أنه مرتبط بشكل وثيق باستخدامات الحياة اليومية للمواطنين، حيث أنه مصدراً أساسياً لإنتاج الخامات والمنتجات التى تدخل فى مختلف الصناعات وينتج عنها مئات المنتجات التي يستخدمها المواطن في حياته اليومية.

وفى هذا الإطار يستهدف قطاع البتروكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة فى إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات فى مصر من خلال إقامة المشروعات الكبرى حيث يتم تنفيذ مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول حيث يهدف إلى إنتاج 140 ألف طن سنوياً من منتجات مشتقات الميثانول اعتماداً على الميثانول المنتج بشركة إيميثانكس، واليوريا المنتجة بشركة موبكو، والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 120مليون دولار.

ووفقا لتقرير لقطاع البترول ،أنه في نفس السياق، تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع إنتاج الميلامين بشركة موبكو من خلال استشارى عالمی متخصص كما تم اختيار صاحب الرخصة وجار التنسيق لاختيار المقاول العام، حيث يهدف المشروع إلى رفع وزيادة السعة الإنتاجية لمصانع إنتاج سماد اليوريا (موبكو (21) من خلال استغلال فائض إنتاج الأمونيا والذي يقدر بـ 110ألف طن سنويا بالإضافة إلى استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من غاز العادم وتحويله إلى سماد اليوريا باستخدام فائض انتاج الامونيا، كما أنه سيتم استخدام جزء من اليوريا المنتجة في إنتاج 40 ألف طن سنوياً من منتج الميلامين بأرض توسعات شركة موبكو بميناء دمياط.

وأشار التقرير أنه تأكيداً لدعم توجه الدولة نحو بناء كيانات اقتصادية كبرى تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة وكذا المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وفى ضوء نتائج تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات ( ٢٠٢٠ - ٢٠٣٥) تقوم الشركة القابضة للبتروكيماويات بتنفيذ وتنمية عدد من المشروعات لإنتاج منتجات بتروكيماوية سيتم إنتاجها لأول مرة فى مصر بهدف المساهمة في تلبية جزء من احتياجات الدولة من تلك المنتجات مع الحد من الاستيراد وتصدير الفائض.

حيث تشهد أنشطة تنفيذ مشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات والذي تشرف عليه إيكم فنياً تطورا ملحوظا ، حيث يهدف إلى إنتاج حوالي 4.4 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية اعتماداً على حوال 4 مليون طن سنوياً من الزيت الخام المستورد ، ومخطط بدء التشغيل عام 2030.

وجاری تنفيذ وتنمية مشروعات مجمع العلمين للبتروكيماويات بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة وهو مشروع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها ومجمع انتاج السيليكون ومشتقاته ومجمع البتروكيماويات حيث تم اختيار المقاول العام لمشروع انتاج الصودا آش والذي يهدف إلى انتاج مادة كربونات الصوديوم صودا آش ومشتقاتها بطاقة إنتاجية حوالي 600 ألف طن سنويا مما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للمصادر الطبيعية المتاحة محليا والمتمثلة في خام الملح والحجر الجيري كما يساهم المشروع في سد جزء من إحتياجات السوق المحلى وتصدير باقي المنتج ، حيث تستخدم الصودا آش فى صناعة الزجاج والمنظفات كما تستخدم بيكربونات الصوديوم في عدة مجالات منها الطبية وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 627 مليون دولار.

ومن جهة أخرى جارى اختيار المقاول العام لمشروع مجمع السليكون ومشتقاته والذي يهدف إلى انتاج السيليكون المعدني كمرحلة أولى بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنوياً اعتماداً على خام الكوارتز المصرفي فائق النقاء بالإضافة إلى انتاج 19الف طن من منتج الميكروسيليكا كمنتج ثانوى وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية المتوقعة للمرحلة الأولى 172مليون دولار ومن المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى خلال عام 2027.

كما يجرى حالياً تنمية مشروع مجمع البتروكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 3.9 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة بالإضافة إلى حوالى 1 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية اعتماداً على كمية 4 مليون طن سنويا من مزيج الزيت الخام المنتج من حقول الصحراء الغربية، وتبلغ التكلفة الإستثمارية التقديرية للمشروع حوالى 14 مليار دولار.

ولضمان توفير باقى الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات من مادة الإيثان قامت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرفى وتم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد والتي تهدف إلى استيراد مادة الإيثان من خلال إقامة محطة تسهيلات أرضية دائمة بميناء الدخيلة بالأسكندرية لاستقبال وتخزين وإعادة تعزيز الإيثان وتدفيعه لشركات البتروكيماويات.

وتماشياً مع توجهات الجمهورية الجديدة نحو زيادة الرقعة الزراعية في مصر واستصلاح الأراضى الصحراوية تم تأسيس شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية بهدف إنشاء مجمع صناعی جدید متكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية داخل مساحة الأرض الشاغرة بشركة راكتا والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والتي تقدر مساحتها بحوالي 80فداناً وذلك لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200طن يوم ونترات الأمونيوم بطاقة 2400طن / يومياً ، وذلك لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من سماد نترات الأمونيوم مع تصدير الفائض للأسواق العالمية، كما تم التواصل مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة المستدامة وكذلك في إنتاج الهيدروجين الأخضر لإمكانية توريد الهيدروجين الأخضر للمشروع كمادة خام بدلا من الغاز الطبيعي ولا تزال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تواصل مسيرتها الرائدة لتطوير صناعة البتروكيماويات التي تعتبر العمود الفقرى للصناعات الحديثة كما تسعى بجهد دؤوب لاستحداث منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .