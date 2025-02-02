شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ245.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأحد في قطر، حيث سجل عيار 18 مبلغ 245.75، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطرتغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



عيار 24 سجل 327.75 ريال

عيار 22 سجل 300.50 ريال

عيار 21 سجل 286.75 ريال

عيار 18 سجل 245.75 ريال

عيار 14 سجل 191.25 ريال

عيار 12 سجل 164.00 ريال

الاونصة سجلت 10194.25 ريال

الجنيه الذهب سجل 2294.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2800.65 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.