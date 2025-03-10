شكرا لقرائتكم خبر عن "تاريخ الجهود والنضال".. قصة إنشاء متحف الشرطة القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد متحف الشرطة القومي أحد المتاحف التاريخية في مصر، لتخليد الدور الذي تؤديه الشرطة المصرية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن عبر العصور التاريخية المختلفة.

وذكرت وزارة السياحة والآثار أن فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه بدأت عام 1986، أثناء الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، ثم تم إغلاقه للتطوير عام 2008، وأُعيد افتتاحه عام 2013.

يتكون المتحف من مبني واحد مقسم إلى عدد من القاعات التي تضم مقتنيات أثرية وصور تبرز جهود الشرطة المصرية ونضالها المتواصل منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الحديث. كما تستعرض أدوات ومضبوطات الشرطة المصرية، وأهم المعارك، والاغتيالات السياسية، والجرائم الاجتماعية في العصر الحديث، بالإضافة إلى نماذج من الأسلحة التي استخدمها رجال الشرطة منذ العصر المملوكي وحتى العصر الحديث.

مواعيد الزيارة: ‎من 9 صباحًا حتى 5 مساءً.