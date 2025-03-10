شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تدشين أكبر مصنع تجهيزات بشركة المحلة بطاقة 135 ألف متر قماش.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تدشن شركة المحلة " شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى " أكبر مصنع للتجهيزات في مصر على مساحة 36.5 ألف متر مربع، تمهيدا لتشغيله تجريبيا سبتمبر المقبل، بقدرة إنتاجية يومية تصل لنحو 40 طن وبرة و135 ألف متر يومياً على أحدث نظم الصباغة والتجهيز على مستوى العالم .

ووفق المعلومات يتكون المصنع المقام بشركة المحلة من قسم المبيضة ،ويضم 2 ماكينة حريق وإزالة البوش و2 خط تبييض أقمشة ، بجانب قسم تحرير الأقمشة ،ويضم ماكينة تحرير أقمشة بدون سلسلة وماكينة تحرير أقمشة بالسلسلة، علاوة على وحدة الصودا وتضم وحدة صباغة للأقمشة القطنية و2 ماكينة نوع جيجر للأقمشة المخلوطة.

يضم المصنع الكبير والأحدث في مصر ، قسم مصبغة خيوط تضم 11 ماكينة صباغة خيوط سعات مختلفة ، وقسم المطبعة ويضم ماكينة طباعة روتى و 2 ماكينة طباعة ديدجيتال و ماكينة غسل ووحدة تبخير و2 وحدة حفر ليزر .

ويضم المصنع أحدث الماكينات في العالم منها 4 ماكينات في قسم التجهيزات ، فيما يضم قسم الوبرة 15 ماكينة صباغة وبرة و ماكينة تجفيف ووحدة توزيع صباغة .

بجانب قسم تحرير الخيوط ويضم 2 ماكينة حريق فتلة و12 ماكينة تدوير متنوعة ، بجانب ماكينة تحرير خيوط و5 ماكينات صباغة وتبييض شلل ومجفف.

وحرصا من شركة المحلة برئاسة المهندس أحمد بدر الرئيس التنفيذةى العضو المنتدب، على ضمان أعلى معايير الجودة في المجمعات الصناعية الجديدة سيتم تدشين ، المعمل الكيماوي عبارة عن معمل كامل مجهز بأحدث الأجهزة ليخدم قطاع التجهيز وفق أحدث التكنولوجيا.