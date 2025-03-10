شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل طريقة لشراء الذهب والحصول على عائد شهرى 2000 جنيه من الشهادات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 10:43 م

ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة المبسطة لاستثمار 200 ألف جنيه موزعة بين شراء الذهب وشهادات الادخار لمدة عام بفائدة 23.5%.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة مع المخاوف من التأثيرات السلبية المحتملة للحرب التجارية والرسوم الجمركية.

ويمكن استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء 4 سبائك من الذهب بقيمة 100 ألف جنيه عبارة عن وزن 2.5 جرام لكل سبيكة وشراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% ومدتها سنة والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 100 ألف جنيه، لتصبح الفائدة المتحصلة منها تبلغ نحو 2000 جنيه شهرياً.

ويبلغ سعر الذهب عيار 21 الآن 4120 جنيه وفقا لمتوسط السعر فى السوق المصرية.

وتعمل البنوك المركزية على زيادة حيازاتها من الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية واتساع التوترات الجيوسياسية عالمياً مما يعزز توقعات ارتفاع الذهب خلال السنوات المقبلة.



وأبقت البنوك على شهادات الادخار مرتفعة العائد مع تثبيت البنك المركزى المصرى، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

واستثمار 100 ألف جنيه فى شهادة الادخار الشهرية فى بنك مصر خلال فترة استثمار عام وفى الشهادة ذات عائد 23.5%، يمكن الحصول على عائد شهرى 1958 جنيه.

والشهادات مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وهى 27% عائد سنوى يُصرف فى نهاية المدة، و23.5% عائد شهرى و23% عائد يومى.

وتعد شهادة الادخار لمدة عام من أنسب الأوعية الادخارية لتنمية المدخرات، حيث يصل العائد إلى 27% وهو الأعلى في مصر حاليًا.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار عام، فى الشهادات ذات عائد 27% يصل العائد إلى 27000 جنيه فى نهاية العام الواحد، وعند استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، بما يعنى أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.

وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكى المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرة لمدة عام، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.

جدير بالذكر أن بنوك الأهلى المصرى ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فى تلك الشهادات.

وتتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة فى نسب العائد 27%و23.5% و23% حيث تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقاً لدورية صرف العائد حيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.