شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفقد مكاسبها بعد إعلان بدء تطبيق الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية أواخر تعاملات الجمعة وفقدت مكاسبها المبكرة بعد إعلان البيت الأبيض دخول الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على منتجات كندا والمكسيك و بنسبة 10% على منتجات الصين حيز التنفيذ اعتبارا من غد السبت.وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر0% بعد ظهر اليوم، ليفقد مكاسبه الصباحية التي وصلت إلى 8ر0%. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر0% خلال الفترة نفسها. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 8ر0%.وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك والصين ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت.والتزم البيت الأبيض الصمت حول أي إعفاءات محتملة من هذه الرسوم التي ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار للمستهلك الأمريكي. وبعد أن قاد سهم آبل للإلكترونيات صعود الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم فقد حوالي 5ر1% من قيمته بعد الظهيرة.وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الشركة تحقيق أرباح تفوق توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي. ونظرا لآن آبل هي الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية في بورصة وول ستريت، أدى ارتفاع سهمها إلى ارتفاع مؤشر إس اند بي 500 ككل وغيره من المؤشرات في الصباح.وفي حين تراجعت مبيعات الشركة من الهاتف الذكي آيفون، سجلت إيراداتها من الخدمات مثل آبل كير وآب ستور مستويات قياسية.وارتفع سهم شركة كيه.إل.إيه، الموردة لصناعة الإلكترونيات، بنسبة 3ر0% في الصباح بعد إعلانها تحقيق أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين، لكنه تراجع بنسبة 8ر0% بعد الإعلان عن فرض الرسوم.وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها وإيراداتها إلى التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، كما استرد السهم أغلب خسائر يوم الاثنين الماضي الذي شهد انهيار أسهم التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم والتي بلغت 3ر6% بعد أن قالت الشركة الناشئة الصينية، ديب سيك، إنها طورت نموذجا لغويا كبيرا قادرا على التنافس مع الأفضل في العالم، دون الحاجة إلى استخدام رقائق من الدرجة الأولى.وأثار هذا الإعلان تساؤلات حول ما إذا كانت كل الاستثمارات المتوقعة لرقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والكهرباء مطلوبة حقا.الوقت نفسه تراجع سهم شركة الرقائق الإلكترونية نفيديا، التي تعتبر الشركة الأهم في تطوير رقائق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 6ر3% ليصل إجمالي خسائره خلال الأسبوع إلى 7ر15%. عن مستواه في ختام الأسبوع الماضي.