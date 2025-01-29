شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» توقع عقدا مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بـ13.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية، عقد مشروع مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بقيمة إجمالية تقدر بـ13.845 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 15 ديسمبر الماضي، فيما وقعت العقد اليوم.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات استشارية لقياس أثر البرامج الجامعية القصيرة على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل: (مخرجات التعليم، ومستويات المشاركة، والمهارات المكتسبة، وملائمة الخدمات للاحتياج، والكفاءة التشغيلية، الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والنمو التنظيمي).
وأفادت بأن مدة العقد 36 شهرا، متوقعا أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 15 ديسمبر الماضي، فيما وقعت العقد اليوم.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات استشارية لقياس أثر البرامج الجامعية القصيرة على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل: (مخرجات التعليم، ومستويات المشاركة، والمهارات المكتسبة، وملائمة الخدمات للاحتياج، والكفاءة التشغيلية، الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والنمو التنظيمي).
وأفادت بأن مدة العقد 36 شهرا، متوقعا أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.