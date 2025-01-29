الاقتصاد

«ثروة» توقع عقدا مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بـ13.8 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«ثروة» توقع عقدا مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بـ13.8 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية، عقد مشروع مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بقيمة إجمالية تقدر بـ13.845 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ إعلان الترسية 15 ديسمبر الماضي، فيما وقعت العقد اليوم.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات استشارية لقياس أثر البرامج الجامعية القصيرة على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل: (مخرجات التعليم، ومستويات المشاركة، والمهارات المكتسبة، وملائمة الخدمات للاحتياج، والكفاءة التشغيلية، الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والنمو التنظيمي).
وأفادت بأن مدة العقد 36 شهرا، متوقعا أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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