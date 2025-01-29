شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر الثاني.. استمرار تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعه للشهر الثاني على التوالي بحسب تقرير نشر يوم الثلاثاء.

وقال معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية، إن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى 1ر104 نقطة مقابل 5ر109 نقطة خلال ديسمبر، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 8ر105 نقطة فقط.

ورفع المعهد القراءة المعدلة للمؤشر خلال ديسمبر بمقدار 8ر4 نقطة، لكنه ظل أقل من مستواه في نوفمبر.

مؤشر كونفرانس بورد

كان المستهلكون يشعرون بثقة متزايدة حتى قبل شهرين، وأنفقوا بكثافة خلال الفترة التي سبقت موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.

ويقيس مؤشر كونفرانس بورد لثقة المستهلكين تقييم الأمريكيين لكل من الأحوال الاقتصادية الراهنة، ونظرتهم المستقبلية للشهور الستة المقبلة.