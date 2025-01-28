شكرا لقرائتكم خبر عن طلب أكبر على الطاقة النظيفة في الصين لدعم القطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح الطلب على الكهرباء في الصين بمثابة نقطة محورية رئيسية في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، حيث يزاداد الطلب الصيني على الطاقة النظيفة بوتيرة ملحوظة حاليًا، لكن هناك حاجة للمزيد، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية. خفض الانبعاثات في الصين باعتبارها أكبر دولة ملوثة للبيئة في العالم، تتمتع الصين بتأثير كبير فيما يتصل بمسألة ما إذا كان من الممكن خفض الانبعاثات بسرعة كافية لتجنب أسوأ آثار الانحباس الحراري العالمي.

وقد أدى تبني الصين لتكنولوجيا الطاقة النظيفة إلى خلق الأمل في أنها ستبلغ ذروتها وتبدأ في خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي قبل الموعد المحدد لها في عام 2030.

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ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الطلب على الطاقة في البلاد ينمو بسرعة غير مسبوقة مما يتطلب حرق المزيد من الفحم. الطلب على الكهرباء في الصين نما استخدام الكهرباء بنسبة 6.8٪ في العام الماضي متجاوزًا النمو الاقتصادي الإجمالي بأعلى وتيرة في 15 عامًا على الأقل.

وفي حين تواجه الصين تباطؤًا في الاقتصاد وتوترات تجارية من المرجح أن تتفاقم في ظل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فإن مستقبل نمو الطلب على الطاقة يظل علامة استفهام ضخمة في جهود الصين لإزالة الكربون.

وقال لوري ميليفيرتا المحلل في مركز أبحاث الطاقة :"الطلب على الطاقة والطلب على الكهرباء هما العاملان الرئيسيان المؤثران على الانبعاثات، ومن المؤكد أن هناك مجالًا أكبر بكثير للمسارات المختلفة على جانب الطلب اعتمادًا على ترامب وكل ما يحدث في التجارة الدولية". تراجع الانتعاش الصيني اعتمدت بكين على التصنيع لقيادة الانتعاش الاقتصادي بعد نهاية جائحة كوفيد-19 حيث ارتفع استخدام الكهرباء بشكل أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في ثلاث من السنوات الخمس الماضية بعد أن تأخر عنه طوال العقد السابق.

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ويتوقع مجلس كهرباء الصين، أكبر هيئة ضغط في صناعة الطاقة، أن ينمو الاستهلاك بنسبة 6٪ في عام 2025. إزالة الكربون من قطاع الطاقة الصيني يعيق الطلب المتزايد على الطاقة الجهود الرامية إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة الذي يمثل ما يقرب من نصف انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري في البلاد.

وحتى بعد الإضافات القياسية لتوربينات الرياح والألواح الشمسية لم يكن توليد الطاقة النظيفة كافياً لتلبية كل الطلب المتزايد في العام الماضي مما أجبر محطات الطاقة الحرارية على حرق المزيد من الفحم وتوليد حوالي 1.5٪ من الطاقة أكثر مما كان عليه في عام 2023. مستقبل الصناعة الصينية كان القطاع الصناعي هو المحرك الأكبر لهذا الطلب المتزايد على الطاقة حيث يمثل نحو ثلثي استخدام الكهرباء في الصين.

ويأتي ذلك رغم انخفاض إنتاج الصلب والأسمنت بسبب انهيار العقارات فقد بلغ إنتاج مواد مثل النحاس والألمنيوم والبتروكيماويات مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي باستخدام كميات متزايدة من الطاقة. احتياجات الاقتصاد الصيني للكهرباء وقال موي يانج كبير المحللين الصينيين في مجموعة أبحاث المناخ والطاقة "إمبر" :إن كل هذا "يجعل الاقتصاد أكثر كثافة في استخدام الكهرباء".

تساهم عوامل أخرى أيضاً في نمو الطلب على الطاقة فقد تحول الاقتصاد إلى الاعتماد على الكهرباء بشكل مطرد في العقود الأخيرة حيث حلت الكهرباء أو الغاز النظيف محل أفران الفحم التي كانت تغذي المصانع وتدفئ المنازل.

ويحدث هذا الآن في قطاع النقل أيضا حيث تزدهر مبيعات المركبات الكهربائية بعدما قفز الطلب على شحن المركبات الكهربائية بنسبة 38% في العام الماضي ما يمثل نحو 1.1% من إجمالي استهلاك الطاقة. ذروة الطلب الصيني على النفط قالت شركة البترول الوطنية الصينية مؤخرا إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته هذا العام، قبل نصف عقد من توقعاتها السابقة.

كما أن الذكاء الاصطناعي له تأثير سلبي أيضًا ومن المتوقع أن تشكل مراكز البيانات 5% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030 من حوالي 1.6% في عام 2023، وفقًا لمحللي مجموعة "جولدمان ساكس".