شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات": 99.5% من مصر ستتم تغطيتها بشبكة الجيل الرابع بحلول يونيو 2025" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تحسين وتوسيع شبكة الاتصالات في مصر بالتعاون مع مشغلي المحمول، حيث أعلن عن أن 99.5% من إجمالي الجمهورية ستكون مغطاة بشبكة الجيل الرابع بحلول 30 يونيو المقبل.

وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفى أن هذا التطور يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يساهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت المحمول في جميع أنحاء مصر.

وأضاف شمروخ أن هذا التوسع في شبكة الجيل الرابع يشمل جميع المناطق، بما في ذلك المناطق النائية والصحراوية التي كانت تعاني سابقًا من ضعف التغطية.

ولفت إلى أن تغطية الجيل الرابع تتيح للمواطنين في هذه المناطق الاستفادة من خدمات الإنترنت بسرعات عالية، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة الرقمية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.