شكرا لقرائتكم خبر عن الترقب يسود أسواق الذهب قبل ساعات من تنصيب ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقف سعر الذهب عن موجة صعود استمرت ثلاثة أيام ليظل دون أعلى مستوى سجله في ديسمبر 2726 دولارًا للأوقية قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أوردت منصة فوركس.

أسعار الذهب تنهي موجة صعود استمرت ثلاثة أيام قبل تنصيب ترامب

يكافح سعر الذهب لتمديد سلسلة الارتفاعات مع تراجعه عن أعلى مستوى شهري 2725 دولارًا وقد يستمر السعر في التداول ضمن نطاق نوفمبر حيث يظل أقل من أسعار ما قبل الانتخابات الأمريكية. الذهب وأوامر ترامب التنفيذية ومع ذلك، فإن الأوامر التنفيذية التي ستصدرتها إدارة ترامب قد تؤدي إلى تقلبات أكبر في سعر الذهب إذا استجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي للتغيير في السياسة المالية وقد يؤدي التهديد بارتكاب البنوك المركزية الكبرى لخطأ إلى إبقاء السبائك طافية باعتبارها بديلاً للعملات الورقية.

اقرأ أيضاً: بعد نشر بيانات التضخم الأمريكية.. ارتفاع الذهب وتراجع الدولار إشارات الفيدرالي وآفاق الذهب اكتسب الذهب زخمًا بعد أن جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% شهريًا وتباطأ إلى 3.2% على أساس سنوي في حين جاءت بيانات التضخم الأساسي أيضًا دون التوقعات.

وعززت أرقام مؤشر أسعار المنتجين هذا الاتجاه ما أثار الآمال في أن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته قبل الموعد المتوقع.

وقد دعم أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر هذه التوقعات بالإشارة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة عدة مرات إذا استمر التضخم في التباطؤ.

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وتشير أسواق العقود الآجلة الآن إلى احتمالات متساوية تقريبًا لخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام.

وعادة ما تفيد تخفيضات أسعار الفائدة الذهب من خلال تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مع ضعف الدولار مما يعزز جاذبيته للمستثمرين العالميين. السندات تدعم صعود الذهب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يدعم أسعار الذهب

وعزز انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية جاذبية الذهب فقد انخفض العائد على سندات العشر سنوات بمقدار 13 نقطة أساس في حين انخفض العائد على سندات السنتين بمقدار 10 نقاط أساس وهو ما يشير إلى زيادة توقعات المستثمرين لسياسة نقدية أقل تقييدا.

ويؤدي انخفاض العوائد إلى تقليص جاذبية السندات مقارنة بالذهب وهو ما يوفر دعما إضافيا للمعدن.

وينتظر المتداولون أيضًا صدور بيانات التشييد والبناء والتي قد تقدم رؤى إضافية حول الظروف الاقتصادية.

وقد يعزز تقرير ضعيف عن سوق الإسكان التوقعات بتخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية وهو ما قد يعزز جاذبية الذهب بشكل أكبر. مستويات المقاومة في الذهب تقف مقاومة للذهب عند مستوى 2726.30 دولار وهو مستوى حرج لاحتمال الاختراق، وفق ما ذكرت منصة إف إكس إمباير.

وقد يمهد التحرك فوق هذا المستوى الطريق لتحدي أعلى مستوى عند 2790.17 دولار.

وعلى الجانب السلبي يقع الدعم عند مستوى 2663.40 دولار مع متوسط التحرك على مدار 50 يومًا عند مستوى 2645.07 دولار كمعيار أساسي للحفاظ على العلامات الصعودية. توقعات سوق الذهب يظل الذهب في وضع جيد للاستفادة من موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل والبيانات الاقتصادية.

ومن شأن الدعم المستدام فوق مستوى 2645.07 دولار أن يحافظ على التوقعات الصعودية في حين أن الاختراق فوق مستوى 2726.30 دولار قد يشير إلى مزيد من الزخم الصعودي.