شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ربع جنيه ذهب في مصر الاثنين 13 يناير 2025.. 7600 جنيه بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر ربع جنيه ذهب في مصر اليوم بعد أن سجل سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا عقب صعود الذهب العالمي بنسبة 1.9%.

وبلغ سعر ربع جنيه ذهب في مصر بدون مصنعية 7600 جنيهًا وقت نشر هذه السطور، بدون رسوم مصنعية ودمغة وضريبة.

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين في مصر، بالنسبة للأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، حيث تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية بختام تداولات الأسبوع.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.