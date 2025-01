شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تكشف عن Vision AI فى حدث First Look 2025.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أقامت شركة سامسونج للإلكترونيات حدث "First Look 2025" في لاس فيجاس، قبيل افتتاح معرض CES 2025، خلال الحدث عرضت الشركة مجموعة من التقنيات المبتكرة وقدمت Vision AI، وهو مسار جديد في مجال شاشات الذكاء الاصطناعي وصناعة العرض.

وعرضت سامسونج أحدث تشكيلتها من أجهزة التلفاز الفائقة الحجم، بما في ذلك تلفاز Neo QLED 8K لعام 2025، وتلفاز Neo QLED 4K بحجم 85 بوصة، وتلفاز OLED بحجم 83 بوصة.



جانب من المعرض



المؤتمر الصحفى



مؤتمر مايكروسوفت

كما تضمنت أبرز المعروضات من First Look 2025 جهاز "The Premiere 5"، وهو عرض تفاعلي مزود بتقنية الليزر الثلاثي، مصمم لتوفير تجربة تشغيل بديهية، بالإضافة إلى "MICRO LED Beauty Mirror"، وهو عرض يقوم بتحليل حالة البشرة للمستخدمين وتقديم حلول تجميلية مخصصة.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال إس دبليو يونج، رئيس قسم الفيديو والعرض في سامسونج للإلكترونيات: "في عصر الذكاء الاصطناعي، ستصبح أجهزة التلفاز رفقاء حياة وتوفر تجارب مستخدم جديدة."

وأبهرت سامسونج عشاق التكنولوجيا في معرض CES 2025 بالكشف عن مجموعة من التلفزيونات الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أبرز هذه الطرازات كان Neo QLED 8K QN990F، الذي يعتبر الطراز الأعلى في مجموعة سامسونج الجديدة.

ويتميز هذا التلفزيون بتصميمه النحيف والمميز، ويأتي مع معالج NQ8 AI Gen3 الذي يقدم مجموعة من التحسينات الذكية مثل تحسين الصورة بدقة 8K، وتحسين HDR بشكل ديناميكي من إطار إلى آخر، بالإضافة إلى الصوت التكيفي الذي يتماشى مع المحتوى المعروض.

وتسعى سامسونج في هذه المجموعة الجديدة إلى تقديم تجربة مشاهدة استثنائية من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم QN990F تقنيات مثل AI Mode التي تعمل على تحسين الصورة والصوت تلقائيًا وفقًا لنوع المحتوى المعروض على الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي التلفزيون مزودًا بميزات مثل frame-by-frame HDR remastering وcolor boosting، التي تجعل من مشاهدة المحتوى تجربة غامرة.

من بين الابتكارات التي أثارت إعجاب الحضور، قدمت سامسونج Wireless One Connect Box، الذي يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة مشاهدة خالية من الأسلاك، هذا الصندوق اللاسلكي يعمل على مسافة تصل إلى 10 أمتار، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين وضعه في أي مكان داخل الغرفة دون الحاجة إلى القلق بشأن الأسلاك المزعجة.

أما في فئة QLED 4K، فقد قدمت سامسونج طرازات مثل QN90F و QN80F، التي تتميز بمعالج NQ4 AI Gen3 و4K AI Upscaling Pro، وهذه التلفزيونات تقدم جودة صورة محسنة ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، ما يجعلها مثالية لمشاهدة الرياضات والألعاب عالية الحركة، كما تم إطلاق طراز QN80F بحجم 100 بوصة، بينما يأتي QN90F بحجم 115 بوصة لتلبية احتياجات عشاق الشاشات الكبيرة.

لكن سامسونج لم تقتصر على تحسين الصورة والصوت فقط، بل توسعت إلى تقديم Vision AI، الذي يقدم مجموعة من الميزات التفاعلية مثل Click to Search الذي يتيح للمستخدمين البحث عن الأشخاص والأماكن والمنتجات المعروضة على الشاشة.

كما يمكن للتلفزيون أن يتعرف على الأطعمة المعروضة ويوفر وصفات ذات صلة من خلال ميزة Samsung Food، هذه الميزة يمكنها أيضًا تحليل محتويات الثلاجة المتصلة من سامسونج وبناء قوائم تسوق أو حتى طلب الطعام عبر تطبيقات الطرف الثالث.

من الابتكارات الأخرى التي تم عرضها كانت ميزة Samsung AI Home Security، التي تحول التلفزيون إلى مركز مراقبة ذكي، باستخدام الميكروفون والكاميرات المدمجة، يمكن للتلفزيون اكتشاف الأصوات والحركات غير العادية في المنزل، وإرسال التنبيهات مباشرة إلى الهاتف المحمول أو على الشاشة.

أما في فئة OLED، فقد قدمت سامسونج طرازات مثل S95F و S90F، التي تتميز بمعالج NQ4 AI Gen3، وتحسينات في تقنية مقاومة الوهج، ومعدل تحديث متغير يصل إلى 165 هرتز، كما يتمتع S95F بشاشة أكثر إشراقًا، مما يوفر تجربة مشاهدة أفضل في جميع الظروف.

ولمحبي الفن، قدمت سامسونج The Frame Pro، الذي يعد من بين أبرز الابتكارات في معرض CES 2025، هذا التلفزيون يتميز بقدرته على تقديم تجربة فنية ديناميكية، حيث يمكن للمستخدمين تحويله إلى لوحة فنية حية باستخدام Generative Wallpaper، الذي يتيح لهم إنشاء أعمال فنية مخصصة.

تستمر سامسونج في تقديم حلول مبتكرة في عالم التلفزيونات الذكية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة مشاهدة لا مثيل لها، ومع التقدم الكبير في تقنيات Vision AI، وWireless One Connect Box، وميزات الأمان الذكية، يبدو أن سامسونج تضع معايير جديدة لتجربة التلفزيون في 2025.

وأعلنت سامسونج خلال الحدث عن إضافة ميزات مبتكرة قادمة من هواتفها وأجهزتها اللوحية إلى تلفزيوناتها، مما يعزز تجربة المستخدمين بشكل كبير.

من أبرز الميزات التي تم الكشف عنها هي Live Translate، التي تقدم للمستخدمين الترجمة الفورية للبث المباشر، هذه الميزة ستكون متاحة بـ سبع لغات مختلفة، على الرغم من أنه لم يتم تحديد اللغات بشكل دقيق بعد.

وفي شكلها الحالي، تعتمد التقنية على ترجمة الترجمة التوضيحية (الـ closed captions) للبث بدلاً من الاستماع مباشرة إلى الصوت.

وكان قد تم تقديم Live Translate لأول مرة في أوائل عام 2024 كجزء من إطلاق Galaxy S24، حيث كانت تعمل بـ 13 لغة مختلفة على الهواتف الذكية، وهو ما يعد ضعف عدد اللغات التي ستدعمها ميزة التلفزيون عند إطلاقها.

كذلك ميزة أخرى تم الإعلان عنها هي إزالة الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الترجمة الصوتية، وهي ميزة تركز على تحسين تجربة المستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية.

وفقا لـ سامسونج، ستقوم هذه الميزة بتحليل الترجمة التوضيحية، وعزل الأصوات، وضبط سرعة القراءة لتوفير تجربة سلسة للمستخدمين.