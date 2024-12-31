“التجارة”: استدعاء أكثر من 9800 سيارة كيا (Cato) لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 9,898 سيارة من طراز كيا “Cerato” موديلات 2021-2024، وذلك بسبب خلل محتمل في آلية التحذير لنظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS).

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، قد يؤدي هذا الخلل إلى عدم إرسال تحذير إلى لوحة العدادات في حالة حدوث مشكلة في نظام ABS، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث.

ودعت وزارة التجارة جميع مالكي سيارات كيا “Cerato” المتأثرة بالاستدعاء إلى التواصل مع وكلاء كيا المعتمدين في المملكة لفحص سياراتهم وإصلاح الخلل مجاناً.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتعليمات الاستدعاء حرصاً على سلامة قائدي المركبات.

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