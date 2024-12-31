شكرا لقرائتكم خبر عن مع توقف الضخ الروسي.. ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الغاز الطبيعي في أوروبا

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء في ظل توقعات بتوقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا مع انتهاء أجل عقود العبور بنهاية العام الحالي.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار عقود تسليم فبراير المقبل زادت بنسبة 8ر2%، مع انتظار انتهاء عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا الذي استمر خمس سنوات مع انتصاف ليل اليوم، في ظل عدم وجود أي ترتيبات لتحل محله.ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أي اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أسواق أوروبا لحرمان روسيا من عائدات هذه الصادرات.وأدت الشكوك بشأن استمرار تدفق هذه الإمدادات التي تمثل حوالي 5% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إلى ارتفاع أسعار العقود القياسية بنسبة 51% خلال العام الحالي.ويأتي الوقف المتوقع للإمدادات التي تستفيد منها سلوفاكيا وعدد من دول وسط أوروبا في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لموجة طقس شديد البرودة خلال يناير.كما تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي في المنطقة بأسرع من المعتاد وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى مستويات التخزين المستهدفة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الغاز لأغراض التدفئة خلال فصل الشتاء.