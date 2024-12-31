شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع بأرباح 30 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

يجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 30 مليار جنيه ليبلغ نحو 2.169 تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 112.431 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.4 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.42% ليبلغ مستوى 29740.58 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 2.14% ليبلغ مستوى 8143 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 2.04% ليبلغ مستوى 11217.62 نقطة.