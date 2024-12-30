شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق التعاملات.. اعرف نتائج بورصة موسكو ليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل مقابل الدولار واليورو واليوان

أسعار الفائدة في روسيا

الناتج المحلي الإجمالي في روسيا

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الإثنين، على ارتفاع بواقع 92.75 نقطة، ما نسبته 3.33%، مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى 2879.42 نقطة.وأنهى مؤشر RTS مرتفعًا أيضًا بمقدار 28.74 نقطة، أي بنسبة 3.33%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 892.10 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي، أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل.ورفع المركزي الروسي سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.30 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 100.5281 روبل.وصعد سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2.65 روبل، ليبلغ 105.9522 روبلات.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13.4434 روبلًا.وقبل نحو أسبوع أبقى المصرف المركزي الروسي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 21%.واستشهد المركزي الروسي بتضييق السياسة النقدية في ظل معركة مستمرة مع التضخم المرتفع.وذكر أن الظروف النقدية أصبحت أكثر تشددا مما كان متوقعًا بقرار سعر الفائدة الرئيسي في أكتوبر، لافتًا إلى عوامل "مستقلة" عن سياسته النقدية.وبين أنه نظرا للزيادة الملحوظة في أسعار الفائدة للمقترضين وتباطؤ نشاط الائتمان، فإن التضييق الذي تحقق للظروف النقدية يخلق المتطلبات الأساسية اللازمة لاستئناف عمليات خفض التضخم.وكذلك إعادة التضخم إلى الهدف، على الرغم من ارتفاع نمو الأسعار الحالية والطلب المحلي المرتفع.وكانت أظهرت الأرقام، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة مع 3.2% في الشهر السابق.وبحسب تقديرات وزارة الاقتصاد الروسية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في الفترة من يناير إلى نوفمبر، وكان انخفض نمو الاقتصاد الروسي إلى 3.1% خلال الربع الثالث من العام 2024.وجاء ذلك مقابل معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في الربع الثاني، ومقابل نمو على أساس سنوي 5.4% خلال الربع الأول، وفقا لما أوردته هيئة الإحصاء الروسية.