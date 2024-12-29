شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف»: اعتماد الأسمنت الأخضر في مشاريع نيوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الجوف اعتماد منتجها الجديد منتج الأسمنت الأخضر بمشاريع نيوم وذلك من خلال القيام ببحوث تطويرية متعددة بالشراكة مع شركة أساس المهيلب وهي شركة متخصصة في إنتاج الخرسانة الجاهزة عالية الجودة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك تعزيزا لمسئولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إيجاد الحلول المناسبة للمحافظة على البيئة ودعم رؤية المملكة 2030 وإيجاد بدائل وحلول علمية لتمييز الشركة في مجالها إذ أن منتج الأسمنت الأخضر يتميز بالخصائص التالية:
1- الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% ولذلك يعتبر أسمنت صديق للبيئة.
2- استخدام الأسمنت الأخضر في الخرسانة بديل متميز عن استخدام المكونات الاضافية المستوردة مثل خبث الأفران (GGBS) و الرماد المتطاير (Fly Ash) إذ يؤدي استخدامه إلى الحصول على منتجات خرسانية بجودة أعلى، وفق معايير متميزة ومنفردة عن باقي المنتجات.
3- يتميز الأسمنت الأخضر بحرارة تفاعل منخفضة مما ينعكس على الخرسانة و يجعلها مناسبة للأعمال الخرسانية كبيرة الحجم.
4- الأسمنت الاخضر يحسن ويرفع كفاءة الخرسانة بشكل كبير من ناحية المتانة، الديمومة، يخفض امتصاص الماء، يخفض النفاذية ويصنف شديد الانخفاض من ناحية اختراق الكلوريدات للخرسانة.
5- الأسمنت الأخضر مقاوم للأملاح الكبريتية والكلوريدية المتواجدة في التربة.
6- إن قوة الضغط للأسمنت الأخضر تعادل الأسمنت العادي OPC وتزيد.
7- الأسمنت الأخضر يساعد في عزل الحرارة ومقاوم للحريق.
8- يساعد الأسمنت الأخضر على تقليل استخدام الثلج في تبريد الخرسانة مما يساعد على خفض تكلفة الخرسانة بشكل كبير.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك تعزيزا لمسئولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إيجاد الحلول المناسبة للمحافظة على البيئة ودعم رؤية المملكة 2030 وإيجاد بدائل وحلول علمية لتمييز الشركة في مجالها إذ أن منتج الأسمنت الأخضر يتميز بالخصائص التالية:
1- الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% ولذلك يعتبر أسمنت صديق للبيئة.
2- استخدام الأسمنت الأخضر في الخرسانة بديل متميز عن استخدام المكونات الاضافية المستوردة مثل خبث الأفران (GGBS) و الرماد المتطاير (Fly Ash) إذ يؤدي استخدامه إلى الحصول على منتجات خرسانية بجودة أعلى، وفق معايير متميزة ومنفردة عن باقي المنتجات.
3- يتميز الأسمنت الأخضر بحرارة تفاعل منخفضة مما ينعكس على الخرسانة و يجعلها مناسبة للأعمال الخرسانية كبيرة الحجم.
4- الأسمنت الاخضر يحسن ويرفع كفاءة الخرسانة بشكل كبير من ناحية المتانة، الديمومة، يخفض امتصاص الماء، يخفض النفاذية ويصنف شديد الانخفاض من ناحية اختراق الكلوريدات للخرسانة.
5- الأسمنت الأخضر مقاوم للأملاح الكبريتية والكلوريدية المتواجدة في التربة.
6- إن قوة الضغط للأسمنت الأخضر تعادل الأسمنت العادي OPC وتزيد.
7- الأسمنت الأخضر يساعد في عزل الحرارة ومقاوم للحريق.
8- يساعد الأسمنت الأخضر على تقليل استخدام الثلج في تبريد الخرسانة مما يساعد على خفض تكلفة الخرسانة بشكل كبير.